Енергосистема України: коли і де в Україні відключатимуть світло

Завтра, 11 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Пресслужба не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час та обсяг відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго, йдеться в повідомленні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!"- наголошує пресслужба.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.