- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Енергосистема України: коли і де в Україні відключатимуть світло
Завтра, 11 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Пресслужба не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.
Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час та обсяг відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго, йдеться в повідомленні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!"- наголошує пресслужба.
Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.