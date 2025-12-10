- Категория
Энергосистема Украины: когда и где в Украине будут отключать свет
Завтра, 11 декабря, во всех регионах Украины вводятся повременные отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальное время и объем отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго, говорится в сообщении.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!"- подчеркивает пресс-служба.
Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.