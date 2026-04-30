Fire Point прокоментувала звинувачення про зв’язки з Міндічем і тиск на компанію

Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні дрони та ракети для Сил оборони України, заявила про категоричне несприйняття інформації, поширеної в окремих медіа, зокрема в матеріалах "Української правди".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву головного конструктора компанії Дениса Штілермана.

У компанії стверджують, що оприлюднені дані базуються на чутках і не відповідають дійсності.

У Fire Point заявляють, що розповсюджені публікації є частиною інформаційної атаки, спрямованої на підрив репутації підприємства в умовах війни. Компанія наголошує, що не виключає зацікавленості з боку конкурентів у дискредитації виробника, який працює в оборонному секторі.

Штілерман зазначив, що інформаційні публікації завдають шкоди оборонному сектору та можуть впливати на стабільність виробництва озброєння під час війни.

Окремо у заяві йдеться, що Fire Point працює як один із ключових виробників далекобійних ударних безпілотників, а весь прибуток спрямовується на розвиток нових розробок для фронту. У компанії також підкреслюють, що мають виробничі потужності для масштабного виготовлення дронів і ракет.

Яка причина конфлікту

Напередодні "Українська правда" опублікувала нові розшифровки розмов бізнесмена Міндіча, який фігурує у справі НАБУ "Мідас". Той скаржився секретарю РНБО Рустему Умєрову, що оборонну компанію Fire Point "недофінансовують".

Через це Fire Point може втратити можливість постачати зброю для українського війська. У разі юридичного підтвердження факту зв'язку з Міндічем, наприклад через рішення суду, компанія втратить можливість постачати продукцію для Сил оборони України, оскільки Міндіч перебуває під санкціями.

Штілерман відповів на ці закиди і заявив, що Міндіч намагався отримати 50% акцій оборонної компанії. Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас". Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.