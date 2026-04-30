Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Fire Point прокоментувала звинувачення про зв’язки з Міндічем і тиск на компанію

Головний конструктор компанії Денис Штілерман

Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні дрони та ракети для Сил оборони України, заявила про категоричне несприйняття інформації, поширеної в окремих медіа, зокрема в матеріалах "Української правди".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву головного конструктора компанії Дениса Штілермана.

 У компанії стверджують, що оприлюднені дані базуються на чутках і не відповідають дійсності.

У Fire Point заявляють, що розповсюджені публікації є частиною інформаційної атаки, спрямованої на підрив репутації підприємства в умовах війни. Компанія наголошує, що не виключає зацікавленості з боку конкурентів у дискредитації виробника, який працює в оборонному секторі.

Штілерман зазначив, що інформаційні публікації завдають шкоди оборонному сектору та можуть впливати на стабільність виробництва озброєння під час війни.

Окремо у заяві йдеться, що Fire Point працює як один із ключових виробників далекобійних ударних безпілотників, а весь прибуток спрямовується на розвиток нових розробок для фронту. У компанії також підкреслюють, що мають виробничі потужності для масштабного виготовлення дронів і ракет.

Яка причина конфлікту

Напередодні "Українська правда" опублікувала нові розшифровки розмов бізнесмена Міндіча, який фігурує у справі НАБУ "Мідас". Той скаржився секретарю РНБО Рустему Умєрову, що оборонну компанію Fire Point "недофінансовують". 

Через це Fire Point може втратити можливість постачати зброю для українського війська. У разі юридичного підтвердження факту зв'язку з Міндічем, наприклад через рішення суду, компанія втратить можливість постачати продукцію для Сил оборони України, оскільки Міндіч перебуває під санкціями. 

Штілерман відповів на ці закиди і заявив, що Міндіч намагався отримати 50% акцій оборонної компанії. Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас". Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

Автор:
Тетяна Гойденко