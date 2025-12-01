Запланована подія 2

​​Операція "Мідас": антикорупційний суд заочно арештував Міндіча

Тимур Міндіч
Міндічу заочно обрали запобіжний захід. Фото: facebook/Serhii Marchenko

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді триманні під вартою. Він фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в “Енергоатомі”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Запобіжний захід Міндічу обирали заочно, оскільки він залишив територію України.

Зазначається, що інтереси Міндіча у суді представляв державний адвокат, який не зміг встановити зв'язок зі своїм підзахисним. Через це суд не мав можливості призначити заставу, оскільки така процедура не передбачена при заочному розгляді справи.  

У ході судового засідання прокурор САП зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала та відмивала кошти через корупційні схеми в енергетичній сфері.

За даними "Суспільного", прокурор заявив, що Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Рустем Умєров вже повідомляв, що мав розмову з Тимуром Міндічем щодо закупівлі бронежилетів, коли був міністром оборони. 25 листопада Умєров дав свідчення в НАБУ в межах операції “Мідас”.

Передбачається, що після обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення Міндіча в міжнародний розшук.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

  • бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);
  • ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.

Автор:
Тетяна Бесараб