Справа "Мідас": НАБУ допитало секретаря РНБО Рустема Умєрова

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров 25 листопада дав свідчення в Національному антикорупційному бюро України в межах операції “Мідас”.

Як пише Delo.ua, цю інформацію "Укрінформу" підтвердили у пресслужбі РНБО.

Зазначається, що Умєров виступав у ролі свідка та відповідав на запитання, пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого втручання в діяльність державного діяча.

Більше деталей про перебіг візиту до НАБУ у пресслужбі не надали.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.