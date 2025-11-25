Справа "Мідас": апеляційний суд залишив працівницю бекофісу під вартою

Апеляційний суд не задовольнив скаргу захисту підозрюваної у справі “Мідас” Ольги Устименко та залишив її під вартою.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

Адвокат підозрюваної заявив, що обставини справи не вимагають її тримання під вартою, наголосивши, що Устименко виконувала лише технічні дії та займалася підрахунком коштів. Водночас сторона обвинувачення зазначила, що, за даними слідства, вона є учасницею злочинної організації та причетна до легалізації понад 145 мільйонів гривень.

Заставу у розмірі 25 мільйонів гривень за підозрювану внесла новостворена компанія. Представники захисту повідомили, що їм ця фірма не відома.

Леся Устименко під вартою

Устименко могла бути причетною до легалізації коштів, зокрема через криптовалютні операції та готівкові схеми, інформував "Центр протидії корупції".

Через участь Лесі Устименко у фінансових операціях могло бути "відмито" понад 145 мільйонів гривень. У матеріалах справи зазначається, що у листуванні між фігурантами використовувалися умовні позначення - "сініє" та "красівиє".

Захист наполягав на більш м’якому запобіжному заході, аргументуючи це тим, що навіть визначена детективом альтернатива у вигляді застави є для підозрюваної непосильним фінансовим тягарем.

Під час судового засідання Устименко повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення не працює, так само як і її чоловік. Водночас пояснити, на які кошти вони проживають, підозрювана не змогла.

Відомо також, що чоловік Устименко має громадянство Російської Федерації та до 2015 року регулярно відвідував територію Росії.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетикиСвітлану Гринчукта міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго,Германа Галущенкавідправили в відставку.