Справа "Мідас": глава НБУ заперечив участь у схемах з фінансуванням Fire Point

Голова Національного банку України Андрій Пишний офіційно спростував інформацію про звернення до нього з боку підсанкційного Тимура Міндіча, секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, який на той момент був міністром оборони, представників компанії Fire Point щодо виділення коштів для оборонних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це він заявив під час брифінгу у четвер, 30 квітня.

Питання виникло після публікації виданням "Українська правда" протоколів записів НАБУ та САП, де згадувалося прізвище очільника Нацбанку в контексті закупівлі продукції компанії Fire Point.

"Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування з тими, хто згадав моє прізвище не було: ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті", – заявив Пишний.

Записи, про які йдеться, містять розмову Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим (на той момент міністром оборони).

Бізнесмен цікавився про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point, та начебто запитав міністра, чи викликав він Пишного, на що Умєров відповів, що глави Нацбанку немає у країні. Тоді Міндіч, якщо вірити протоколам, попросив "викликати державний Сенс Банк, бо рішення можна провести рішенням Кабінету міністрів".

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявляв, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.