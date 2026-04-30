Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Справа "Мідас": глава НБУ заперечив участь у схемах з фінансуванням Fire Point

Андрій Пишний
Пишний заперечив контакти з фігурантами справи "Мідас" / НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний офіційно спростував інформацію про звернення до нього з боку підсанкційного Тимура Міндіча, секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, який на той момент був міністром оборони, представників компанії Fire Point щодо виділення коштів для оборонних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це він заявив під час брифінгу у четвер, 30 квітня.

Питання виникло після публікації виданням "Українська правда" протоколів записів НАБУ та САП, де згадувалося прізвище очільника Нацбанку в контексті закупівлі продукції компанії Fire Point.

"Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування з тими, хто згадав моє прізвище не було: ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті", – заявив Пишний.

Записи, про які йдеться, містять розмову Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим (на той момент міністром оборони).

Бізнесмен цікавився про виділення бюджетних грошей на закупівлю продукції Fire Point, та начебто запитав міністра, чи викликав він Пишного, на що Умєров відповів, що глави Нацбанку немає у країні. Тоді Міндіч, якщо вірити протоколам, попросив "викликати державний Сенс Банк, бо рішення можна провести рішенням Кабінету міністрів".

Про Fire Point

 Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявляв, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Автор:
Тетяна Бесараб