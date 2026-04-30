Міндіч є бенефіціаром: Fire Point може втратити можливість постачати далекобійні ракети ЗСУ

Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні ракети й дрони, може втратити можливість постачати зброю для українського війська через ймовірні зв’язки із підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом справи НАБУ "Мідас" щодо корупції в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Міндіч та Fire Point

Там зауважують, що з матеріалів, які мають антикорупційні органи, фактичним власником Fire Point може бути саме Міндіч, а наявна інформація беззаперечно вказує на його роль як одного з або навіть єдиного бенефіціара компанії.

У разі юридичного підтвердження цього факту, наприклад через рішення суду, компанія втратить можливість постачати продукцію для Сил оборони України, оскільки Міндіч перебуває під санкціями. У ГАР МОУ також заявили, що Fire Point могла надати недостовірні дані про своїх бенефіціарів, що, за чинним законодавством, може стати підставою для штрафів і визначення компанії як ризикового постачальника.

Окремо ГАР МОУ наголошує на необхідності зваженого підходу з боку держави, враховуючи, що продукцію Fire Point активно використовують українські військові.

Звільнити Умєрова та націоналізувати Fire Point

Напередодні "Українська правда" опублікувала нові розшифровки розмов бізнесмена Міндіча, який фігурує у справі НАБУ "Мідас". Той скаржився секретарю РНБО Рустему Умєрову, що оборонну компанію Fire Point "недофінансовують".

У заяві також містяться оцінки можливих правопорушень. Зокрема, дії секретаря РНБО Рустема Умєрова, за версією ради, можуть містити ознаки зловживання владою (ст. 364 ККУ) та розголошення державної таємниці (ст. 328 ККУ), тоді як дії Міндіча — ознаки зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ) та підбурювання до нецільового використання бюджетних коштів (ст. 27 ч. 4; ст. 210 ККУ).

На тлі цього антикорупційна рада закликає:

відсторонити Рустема Умєрова від посади секретаря РНБО;

президентові України Володимиру Зеленському ініціювати процес часткової націоналізації компанії Fire Point, що дозволить продовжити постачання її продукції у Сили оборони;

Міноборони України утворити робочу групу представниками війська, які використовують продукцію компанії, та провести аудит.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Як розповів співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас". Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.