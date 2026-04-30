Доходи бюджету зросли: у квітні надійшло понад 301 млрд грн

У квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 301,5 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Це на 35 млрд грн більше, ніж у березні, коли надходження становили 266,5 млрд грн.

З урахуванням спеціального фонду загальні доходи бюджету за квітень склали 407,6 млрд грн проти 382,8 млрд грн місяцем раніше. Таким чином, бюджет демонструє поступове зростання надходжень.

Основні джерела доходів

93 млрд грн — надходження від Державної податкової служби

73,8 млрд грн — платежі від Держмитслужби

55,1 млрд грн — міжнародна допомога (гранти)

Структура податкових надходжень

35,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

30,0 млрд грн — ПДВ (47,6 млрд зібрано, 17,6 млрд відшкодовано)

15,5 млрд грн — акцизний податок

5,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств

4,7 млрд грн — рентна плата

Окрім цього, 61,1 млрд грн єдиного соціального внеску надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Зростання доходів у квітні відбулося як за рахунок внутрішніх податкових і митних надходжень, так і завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Водночас структура доходів свідчить про збереження суттєвої ролі зовнішніх ресурсів у фінансуванні бюджету.

Бюджет у квітні показав помірне зростання надходжень порівняно з березнем. Поєднання податків, митниці та міжнародної допомоги залишається ключовим фактором фінансової стабільності в умовах війни.

Нагадаємо, у лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, що на 6,1 млрд грн або 107 % перевищує заплановані показники.