Доходи бюджету зросли: у квітні надійшло понад 301 млрд грн

гривні
У квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 301,5 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Це на 35 млрд грн більше, ніж у березні, коли надходження становили 266,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З урахуванням спеціального фонду загальні доходи бюджету за квітень склали 407,6 млрд грн проти 382,8 млрд грн місяцем раніше. Таким чином, бюджет демонструє поступове зростання надходжень.

Основні джерела доходів

  • 93 млрд грн — надходження від Державної податкової служби
  • 73,8 млрд грн — платежі від Держмитслужби
  • 55,1 млрд грн — міжнародна допомога (гранти)

Структура податкових надходжень

  • 35,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
  • 30,0 млрд грн — ПДВ (47,6 млрд зібрано, 17,6 млрд відшкодовано)
  • 15,5 млрд грн — акцизний податок
  • 5,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств
  • 4,7 млрд грн — рентна плата

Окрім цього, 61,1 млрд грн єдиного соціального внеску надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Зростання доходів у квітні відбулося як за рахунок внутрішніх податкових і митних надходжень, так і завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Водночас структура доходів свідчить про збереження суттєвої ролі зовнішніх ресурсів у фінансуванні бюджету.

Бюджет у квітні показав помірне зростання надходжень порівняно з березнем. Поєднання податків, митниці та міжнародної допомоги залишається ключовим фактором фінансової стабільності в умовах війни.

Нагадаємо, у лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, що на 6,1 млрд грн або 107 % перевищує заплановані показники. 

Автор:
Тетяна Гойденко