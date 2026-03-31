Надходження до загального фонду держбюджету у березні перевищили 266 млрд грн: основні джерела

За оперативними даними (станом на 16:00), у березні до загального фонду державного бюджету надійшло 266,5 млрд грн. Якщо враховувати спеціальний фонд, загальна сума надходжень за місяць склала 382,8 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти сформовані за рахунок податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Джерела надходжень

Державна податкова служба забезпечила 168,8 млрд грн. Структура надходжень за окремими податками виглядає так:

88,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

33 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 41,2 млрд грн, відшкодовано 18,2 млрд грн);

16,2 млрд грн — акцизний податок;

3,9 млрд грн — рентна плата;

2,5 млрд грн — частина чистого прибутку господарських організацій.

Державна митна служба перерахувала до бюджету 78,8 млрд грн. Окремим важливим джерелом стали міжнародні гранти, обсяг яких у березні склав 8,8 млрд грн.

Окремо від бюджетних показників зафіксовано надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ). До фондів пенсійного та соціального страхування станом на 31 березня надійшло 58,3 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, що на 6,1 млрд грн або 107 % перевищує заплановані показники.