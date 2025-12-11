Свириденко рассказала о шагах по уменьшению продолжительности отключений света: когда улучшится ситуация

Правительство провело очередное заседание энергетического штаба с участием профильных министерств, руководства энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, на заседании скоординировали дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращиванию генерации и главное — обеспечению людей светом.

Свириденко подчеркнула, что держит на контроле исполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры .

"Ожидаем фактическую оптимизацию потребления электроэнергии на местах от всех ОВА", - отметила премьер-министр.

Она добавила, что отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе, поэтому объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети.

Также правительство поручило всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

"Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшение продолжительности отключений уже в эти выходные", - подытожила Свириденко.

Заметим, в результате ночной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре 6 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить мощность генерации из-за повреждений подстанций. В некоторых регионах Украины свет отсутствует до 17 часов в сутки.

Графики отключения света 11 декабря

11 декабря, по всей Украине применяются меры по ограничению потребление электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.

Как заметил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, в большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки.

"Сейчас прогнозировать ситуацию сложно, поскольку энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. Три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых - хуже" - подчеркнул он.