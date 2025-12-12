- Категорія
Ворожі атаки знеструмили частину Одещини, Донеччини та Харківщини: по всій країні діють обмеження
Вночі 12 грудня 2025 року ворог завдав нових дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України. Знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях. Також локальні знеструмлення, спричинені бойовими діями, фіксуються на Харківщині.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Зазначається, що у зв'язку із системними пошкодженнями енергосистеми, спричиненими восьма масованими ракетно-дроновими атаками з початку року, сьогодні в усіх областях України запроваджено заходи обмеження споживання.
Йдеться про графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинні відключення для побутових споживачів.
"Укренерго" нагадує, що час застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Компанія закликає громадян максимально обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.
Нагадаємо, в ніч на 12 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар завдано по підстанції на Одещині. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.
Масштабні відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.