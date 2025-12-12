Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ворожі атаки знеструмили частину Одещини, Донеччини та Харківщини: по всій країні діють обмеження

відключення електроенергії
"Укренерго" застосовує графіки відключень по всій країні / Shutterstock

Вночі 12 грудня 2025 року ворог завдав нових дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України. Знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях. Також локальні знеструмлення, спричинені бойовими діями, фіксуються на Харківщині. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зазначається, що у зв'язку із системними пошкодженнями енергосистеми, спричиненими восьма масованими ракетно-дроновими атаками з початку року, сьогодні в усіх областях України запроваджено заходи обмеження споживання.  

Йдеться про графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, а також погодинні відключення для побутових споживачів.

"Укренерго" нагадує, що час застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Компанія закликає громадян максимально обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. 

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар завдано по підстанції на Одещині. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.

Масштабні відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Бесараб