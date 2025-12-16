Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зменшать тривалість графіків відключень для громадян та промисловості – Свириденко

Юлія Свириденко
За словами Свириденко, знайдено спосіб вивільнити 800 МВт електроенергії / Юлія Свириденко

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - наголосила прем'єр-міністерка за наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

Проте цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Найскладнішою залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Через нічні обстріли російських військ 16 рудня без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів Донеччини та 278 тисяч абонентів Одещини. 

Автор:
Тетяна Бесараб