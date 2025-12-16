В Україні зменшать тривалість графіків відключень для громадян та промисловості – Свириденко

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - наголосила прем'єр-міністерка за наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

Проте цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Найскладнішою залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Через нічні обстріли російських військ 16 рудня без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів Донеччини та 278 тисяч абонентів Одещини.