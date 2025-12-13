Запланована подія 2

Атака по енергетиці: у шести областях зафіксовані знеструмлення, всі тягові підстанції Одеси без електрики

Без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси

У ніч з 12 на 13 грудня Російська Федерація здійснила масований ракетно-дроновий удар по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Внаслідок атаки станом на ранок зафіксовано знеструмлення частини споживачів в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Для ліквідації наслідків обстрілів розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах України. До його роботи залучені профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. 

В Одеській ОВА повідомили, що цієї ночі Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. 

Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста. Робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України внаслідок ворожих атак пошкоджені обʼєкти енергетики в Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. У Херсоні без електрики обласний центр - це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області - без світла кілька районів. Для подачі тепло- та та водоспостачання застосовуються резервні джерела. Ведуться ремонтні роботи. 

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації. Енергетики працюють над тим, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання всім споживачам.

Станом на сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону.

Автор:
Тетяна Гойденко