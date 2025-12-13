Атака по энергетике: в шести областях зафиксированы обесточивание, все тяговые подстанции без электричества

В ночь с 12 на 13 декабря Российская Федерация нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В результате атаки на утро зафиксировано обесточивание части потребителей в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Для ликвидации последствий обстрелов развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах Украины. К его работе вовлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти.

В Одесской ОВА сообщили, что этой ночью Одесщина пережила одну из самых массированных воздушных атак врага. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики.

В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины в результате вражеских атак повреждены объекты энергетики в Черниговской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. В Херсоне без электричества областной центр – это более 140 тысяч абонентов. В Николаевской области – без света несколько районов. Для подачи тепло- и водоснабжения используются резервные источники. Ведутся ремонтные работы.

Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации безопасности. Энергетики работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки возобновить электроснабжение всех потребителей.

На сегодня во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Также продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона .