Энергосистема Украины: когда и где будут отключать свет завтра?
Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины вводятся повременные отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.
Ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому точное время и объем отключений по каждому адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго.
"Электроэнергию, которая появляется по графику, просим использовать бережливо, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение для всех", - отмечает пресс-служба.
Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.