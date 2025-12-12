Энергосистема Украины: когда и где будут отключать свет завтра?

Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины вводятся повременные отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.

Ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому точное время и объем отключений по каждому адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго.

"Электроэнергию, которая появляется по графику, просим использовать бережливо, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение для всех", - отмечает пресс-служба.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.