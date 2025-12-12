Запланована подія 2

Енергосистема України: коли і де відключатимуть світло завтра?

світло
Графіки погодинних відключень та обмеження потужності через ракетні удари / Pixabay

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Причиною запровадження заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Пресслужба не повідомила, скільки черг відключень буде та в який саме час вони відбудуться.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому точний час та обсяг відключень за кожною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго.

"Електроенергію, яка з’являється за графіком, просимо використовувати ощадливо, аби забезпечити стабільне енергопостачання для всіх", - зазначає пресслужба.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Ольга Опенько