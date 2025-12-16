В Украине уменьшат продолжительность графиков отключений для граждан и промышленности – Свириденко

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

"Определены во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - подчеркнула премьер-министр за совещаниями с председателями областных военно-гражданских администраций по выполнению решения правительства о пересмотре фактических списков объектов.

Однако, этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Сложней остается ситуация в Одесской и Донецкой областях. Из-за ночных обстрелов российских войск 16 рудника без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей Донбасса и 278 тысяч абонентов Одесщины.