Дорогу в Буковель нужно будет построить, но уже после войны, — Сергей Сухомлин, Госагентство восстановления

Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в интервью Delo.ua рассказал о том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогостоящие проекты третьего уровня защиты, как работают под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры.

О строительстве защиты для подстанций "Укрэнерго"

Госагентство строит защиту части подстанций "Укрэнерго", а защита другой - сама компания. Почему так и кто распределяет эти объекты?

- Защита объектов критической инфраструктуры в первую очередь - это задача балансодержателя, то есть "Укрэнерго", "Энергоатома", "Нафтогаза" и т.д. Мы сами как агентство не определяем, что мы хотим строить, а что нет.

В 2023 году "Укрэнерго" решило, что они не успеют все построить сами. Тогда компания попросила у правительства помощи. А правительство дало соответствующее поручение агентству и выделило на это средства из государственного бюджета. Мы строим защиту для 22 подстанций, это примерно треть от ключевых объектов. Но следует понимать, что на каждой подстанции может быть несколько объектов и элементов защиты.

Сколько средств Госагентству было выделено на строительство второго уровня защиты подстанций "Укрэнерго" в 2025 году и сколько за предыдущие годы? Сколько из них фактически было потрачено на строительство?

— В 2023 году Госагентству для строительства второго уровня защиты было выделено 9,4 млрд грн, из которых использовали 4,7 млрд грн, в 2024 — 5,4 млрд грн, а использовали 4,4 млрд. А в 2025 нам выделили 3,6 млрд грн и все они будут использованы до конца года.

Система защиты от подстанций "Укрэнерго" от российских дронов типа "Шахед". Фото: Агентство обновления.

Почему в предыдущие годы была столь существенная разница между выделенными и использованными средствами?

— Это объясняется в первую очередь тем, что ни у кого не было опыта строительства такой защиты, потому что никто такого раньше не делал. Фактически, начали строить без проектов. Это была предпроектная документация, расчеты производились вместе с военными. А за это время существенно изменились способы поражения у россиян. Мы помним первые Шахеды, где боевая часть составляла 40 кг, а сейчас это 100 кг.

Тогда надо было что-то строить, но никто до конца не понимал, что именно. Рабочие проекты на такие объекты должны делаться 6-8 месяцев, но тогда сроки были гораздо меньше.

У вас была возможность оценить эффективность этой защиты?

— Мы это каждый день проверяем в режиме онлайн. На базе агентства создан координационный штаб, и мы круглосуточно получаем информацию о строящихся объектах после воздушных ударов. У нас есть объекты, в которые за час было попадание десяти "Шахедов", есть объекты, в которые избивали ракеты. За последние две недели у нас было несколько таких объектов и все они выдержали. Фактически ни один трансформатор, где агентство строило защиту, не было поражено и продолжало работу после атаки.

Объекты регулярно восстанавливают после атак, так как вокруг них огромное количество антидроновой защиты в виде сеток и каналов. Он срабатывает, когда дрон подлетает и бетонная капсула уже берет на себя ударную волну. Это фактически расходящийся материал, который после атаки нужно заменить.

О недостроенных системах защиты от ракет и защите трансформаторов в прифронтовых регионах

По данным парламентской временной следственной комиссии, было заключено 22 договора на выполнение работ по строительству фортификационных сооружений третьего уровня защиты, которое должно защитить от прямого попадания ракеты. Общая сумма договоров составила около 100 млрд грн. Скажите, какая последующая их?

— Эта история началась в 2023 году и тогда предполагалось, что рядом с действующими подстанциями на свободных участках будут построены бетонные объекты, которые защитят не только трансформаторы, но и всю инфраструктуру подстанции. Это фактически были бы подземные подстанции.

Я повторюсь: тогда никто еще не умел этого делать. Предыдущие расчеты показали одну стоимость, а потом, когда начали строить, поняли, что это будет стоить даже не в два раза, а в несколько раз больше. Даже наши американские партнеры относились к этому скептически. Не в плане эффективности, а в плане срока и стоимости проектов. Это очень дорогостоящие объекты, но сейчас они фактически ничего не защищают. Поэтому их недостройка никак не влияет на ситуацию в энергосистеме.

Общая сумма, выделенная на эти объекты, — это примерно 17 миллиардов гривен за эти три года. Там большая задолженность перед подрядчиками, но сегодня готовность этих объектов составляет от 10% до 50%. На сегодняшний день эти объекты не строятся, и их строительство будет закончено уже после войны. Но к этому нужно будет подойти более взвешенно и посмотреть, как их можно использовать, кроме как для защиты подстанций.

Подрядчики не судятся с вами из-за прекращения строительства?

— Договоры с подрядчиками никто не разрывал, они действуют, так что пока на нас не подают в суд.

Список энергетической инфраструктуры, для которой вы строите защиту, планируют пересматривать или расширять?

— Два месяца назад правительство поручило нам строительство защиты критической инфраструктуры в прифронтовых регионах. Речь идет об относительно небольших трансформаторах - 110/150 кВ. Это отдельная программа, включающая более 100 объектов. Сейчас эта защита строится. Здесь у нас нет трех лет, как строился второй уровень защиты более крупных подстанций раньше, а нужно все закончить уже в январе.

Это сложная задача, потому что их очень много и все они совершенно разные. Здесь невозможно взять один проект и применить его ко всем подстанциям. Кроме того, сложность задаче придает близость к линии фронта. За последние несколько недель во время строительства 57 из этих объектов потерпели поражения. В Сумской и Черниговской областях наши подрядчики работают под постоянными обстрелами. 15 декабря было девять шахедов, а 16 – три.

Строительство системы защиты подстанций. Фото: Агентство восстановления

Какие средства предусмотрены для этого проекта на следующий год?

— Их выделили в этом году, и они фактически являются переходными. В общей сложности для строительства 120 объектов предусмотрено 6 млрд грн.

Чтобы не было спекуляций по стоимости строительства или материалов, Кабмин в прошлом месяце издал постановление, которое мы называем "о прозрачном ценообразовании". Подрядчики могут закладывать реальную заработную плату, реальную стоимость материалов и реальную прибыль. Раньше этого не было. Мы работали по советской системе, когда прибыль в сметах показывала на уровне 0,5-1%, и подрядчики были вынуждены завышать стоимость материалов. А это потом приводило к антикоррупционным расследованиям, публикациям в СМИ и действиям правоохранителей.

Это постановление меняет подход, и теперь мы каждую пятницу публикуем на сайте агентства все закупки. Мы не разглашаем адреса, но в рамках области показываем общую стоимость всех закупок. Несколько недель назад "Экономическая Правда" в своей публикации указывала цену арматуры в государственных закупках и там средняя цена была 36-38 тыс. грн/т, а у нас сегодня это 32-34 тыс. грн/т.

Вы сказали, что должны построить все 120 объектов в январе. А каково состояние их готовности сейчас?

- На некоторых из них процент готовности уже 60-70%, а некоторые объекты готовы на 10% из-за ситуации безопасности. Безопасность людей на строительных площадках тоже очень важна. К сожалению, у нас неделю назад из-за обстрела погиб строитель в Харьковской области, на другой площадке два человека были ранены. Это мирные люди, строители, и мы хотели бы избежать таких случаев.

О ремонте дорог

Согласно вашим данным, прогноз на плановое финансирование ремонта и содержание дорог на 2026 год составляет 8,494 млрд грн, что на 40% меньше показателя 2025 года . нужно почти 80 миллиардов гривен. Ожидаете ли вы, что текущее финансирование в течение года будет пересмотрено? Если нет, то на чем вы будете экономить в первую очередь?

— Если не будет средств, подрядчики будут работать взаймы. Все равно нужно будет убирать дороги от снега или ремонтировать ямы на дорогах. Более половины средств на содержание дорог были направлены именно на прифронтовые регионы. Здесь не просто вопрос удобства или передвижения. Сегодня от этого зависит очень многое: логистика военных, эвакуационные пути.

Ситуация на фронте иногда кардинально изменяет транспортную логистику. Есть дороги между небольшими населенными пунктами, которые раньше почти не использовались и потому не были в приоритете и находились в ужасающем состоянии. А сейчас их нужно приводить в порядок, потому что они нужны военным. Потому что сделать только ту дорогу, которая есть на балансе службы, чтобы потом военные уперлись в местную непроездную дорогу нелогично.

Ремонт прифронтовой дороги. Фото: Агентство восстановления

Если взять 2023-2024 годы, когда уже была война, на дороги выделялось в среднем 23-24 млрд. грн. На этот год у нас будет 8,5 млрд. их на содержание дорог. В прошлом году мы пересмотрели стоимость ремонта дорог . По одной области она составляла 2400 грн. за 1 кв. м, а в некоторых областях это было 1100 грн. Наш институт тогда произвел расчеты за 2024 год, и мы довели до подрядчиков, что справедливая стоимость 1 кв. м не должно превышать 1200 грн. А по уже состоявшимся тендерам подписали договоры на 2-3 года. Через две недели мы со всеми подрядчиками переподписали соглашения по снижению стоимости ремонта дорог . В результате экономия в этом году составила 960 млн грн.

Так что в 2026 мы будем экономить. Я надеюсь, что будет возможность выделить из бюджета дополнительные средства. Но следует понимать, что у бюджета сейчас другие приоритеты, и никто не будет сокращать расходы на оборону.

Вы сказали, подрядчики будут работать взаймы. Как часто вы пользуетесь такой практикой?

— Из-за специфики нашего бюджетного финансирования им приходится периодически работать взаймы в среднем 2-3 месяца. Это обычная практика, потому что если бюджетные средства заложены с 1 января, то из-за наших процедур они могут попасть к подрядчикам уже в марте. Это обычная практика, к которой они уже привыкли.

Понятно, что мы не будем на себя обязательств больше, чем предусмотрено бюджетом. Но следует заметить, что содержание дорог может включать, например, покос травы. Итак, если из-за ремонта фронтовых дорог мы не покосим траву, то как-то это переживем. Нам нужно обеспечить проезд, и это главная задача.

Что касается скандальной дороги на Буковель. Вы сообщали, что его начали строить в т.ч. в ответ на запрос "Нафтогаза". К вам обращались непосредственно из Группы "Нафтогаз" или с одного из дочерних предприятий?

– Возможно, я неправильно объяснил. Там есть два тендера. Один из них – это дорога именно на горнолыжный комплекс, и там только проектирование, а не строительство. Совсем другой тендер — 17 общин выделили софинансирование для строительства дороги в их регионе. В том числе был запрос от "Нефтегаза". Они строят в этом регионе новые объекты, к которым грузовая техника не может проехать, потому что там 15 аварийных мостов, и нужно хоть что-нибудь сделать. Это не имеет никакого отношения к Буковелю. Общая стоимость всех этих работ с ремонтом мостов и капремонтом дорог — около 2 млрд грн.

Какова будет дальнейшая судьба дороги на курорт? Планируете вернуться к ней позже?

- Этот проект закрыт. Пока финансирование для этого не предусмотрено ни у нас, ни в бюджете. У нас Буковель почему-то очень чувствительный вопрос. Хотя развитие карпатского дорожного круга должно объединить все туристические маршруты в Прикарпатье и Закарпатье. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции и увеличить поток туристов в регион. Это очень важный для страны проект, и когда война закончится, нужно будет вернуться к нему. Потому что это возможность привлечь огромные инвестиции в развитие Карпат и увеличить поток туристов из Европы.

О строительстве пунктов пересечения и перераспределении сэкономленных средств

Еще вы модернизируете пункты пропуска на государственной границе. Сколько вы обновили в этом году и сколько по прогнозу на 2026 год?

— В Украине есть большие путнкты пропуска, которыми обычно пользуются местные жители, и большие - на основных транспортных магистралях. На малых пунктах в сутки проходят 200-300 легковых автомобилей и до двух сотен пешеходов. Сейчас там фактически вагончики, в которых находятся пограничники и таможенники, и установлены биотуалеты. Пользоваться ими не очень-то приятно.

Мы этот угол реконструируем девять малых КПП. Чтобы сэкономить, мы разработали модульные решения. Конструкции можно производить на предприятиях и затем монтировать на границе. Они включают навесы, стационарные туалеты, комнату матери с ребенком — то есть вся инфраструктура, необходимая для работы такого пункта. Так стоимость реконструкции пункта "Кельминцы - Ларгана" на границе с Молдовой составила 19,3 млн грн вместо 200 млн грн, которые мы должны были потратить. Это связано с обновлением дорожного покрытия и подводом коммуникаций.

Параллельно с этим мы проводим реконструкцию трех крупных пунктов пропуска на средства польского кредита. Пункт пропуска "Ягодин" планируется расширить вдвое и построить там сервисную зону для людей.

Еще один важный проект – в Белой Церкви в Закарпатской области на границе с Румынией. Это очень большой пункт пропуска, содержащий две полосы для грузовиков и шесть – для легковушек. Румыны со своей стороны полностью построили дорогу и профинансировали строительство моста через Тису. Украинская сторона должна была начать строительство еще несколько лет назад, но фактически стартовала в этом году. Я думаю, в первые месяцы 2026 года мы сможем его открыть.

КПП "Кельминцы" после восстановления. Фото: госагентство восстановления.

Вы постоянно указываете на экономию бюджетных средств при реализации проектов. Куда потом идут сэкономленные деньги?

Здесь есть разные сценарии. Например, в этом году заканчивается проект по строительству дороги на Чернигов за счет международных партнеров. В этом году мы сэкономили на этом проекте €14 млн. Мы направили в Кабмин предложение о перераспределении средств на другие наши проекты, но думаю, что они все-таки останутся в государственном бюджете.

Что касается экономии на содержание дорог на 960 млн грн, то эти средства остаются у нас. В результате мы можем больше отремонтироваться. А вот от экономии на пунктах пропуска средств у нас нет – это виртуальная экономия. Мы не просили эти деньги, и они остались в бюджете страны.

А если взять проект по строительству Николаевского водопровода, то он предполагал несколько стадий. Первая предполагала строительство самого водопровода, вторая – строительство очистных сооружений, третья – канализацию для Новой Одессы, четвертая – солнечные электростанции, пятая – реконструкцию водохранилища.

Стоимость работ на первой стадии сначала оценивалась в 8,7 млрд. грн., мы построили ее за 6,3 млрд. грн. и предложили Верховной Раде перераспределить средства на строительство других водопроводов. Но голосов в парламенте для этого не хватило, и эти средства остались на балансе агентства, и мы используем их для следующих стадий проекта.