Резонанс вокруг дороги в Буковель: Агентство восстановления опровергло расходы и сообщило об увольнении должностного лица

В Агентстве восстановления опровергли информацию о планах потратить 6,6 млрд грн на строительство дороги в Буковель, заявив, что бюджетные средства на этот проект не предусмотрены, а финансирование направлено только на ремонт аварийных мостов и участков трассы Т-09-06.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Будут ли строить дорогу в Буковель?

"Дорога Т-09-06 не ведет в Буковель. Проект был разработан в прошлом году. В этом году туда направлено 75 млн грн, потому что предварительно были получены обращения от 17 общин и Нафтогаза: 15 аварийных мостов, подпорные стенки и ремонт 5 км дороги. На следующий год никаких средств на эту нужду не предусмотрено!", - заявил Сухомлин.

Относительно дороги на Буковель, Сухомлин подчеркнул, что технико-экономическое обоснование дороги в Буковель было разработано общинами за собственные средства. Служба восстановления в Ивано-Франковской области объявила тендер на проектирование без согласования с агентством.

В связи с этой ситуацией руководитель Службы подал заявление об увольнении. При этом финансирование проекта не предусмотрено ни в бюджете этого года, ни в следующем, а сам проект Агентством восстановления не предоставлялся.

Что предшествовало

В начале декабря в системе Prozorro появилась информация о тендере, объявленном Службой восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Речь шла о разработке проектной документации для строительства новой автомобильной дороги в Карпатах на участке Быстрица – Яблуница через Поляницу, где расположен курорт Буковель.

Общая протяженность потенциальной дороги – 28,6 км, а ее ориентировочную стоимость в медиа начали подавать как 6,6 млрд грн. Параллельно стало известно, что 26 ноября Служба восстановления заключила контракт с компанией "ПБС" на капитальный ремонт существующей дороги Ивано-Франковск — Надворная на участке Быстрицы стоимостью 2,1 млрд грн.

Это повлекло за собой волну публикаций в СМИ о якобы подготовке к масштабному строительству новой дороги в Буковель за государственные средства.

Агентство восстановления опровергло информацию о якобы расходе 6,6 млрд грн на строительство дороги в Буковель. Речь идет лишь о разработке проектно-сметной документации, которая является подготовительным этапом и занимает по меньшей мере год. Финансирование строительных работ не предусмотрено, а их выполнение возможно только после окончания войны, сообщает пресс-служба.

Автор:
Ольга Опенько