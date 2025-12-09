Резонанс навколо дороги до Буковеля: Агентство відновлення спростувало витрати й повідомило про звільнення посадовця

В Агентстві відновлення спростували інформацію про плани витратити 6,6 млрд грн на будівництво дороги до Буковеля, заявивши, що бюджетних коштів на цей проєкт не передбачено, а фінансування спрямоване лише на ремонт аварійних мостів і ділянок траси Т-09-06.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Чи будуватимуть дорогу до Буковеля?

"Дорога Т-09-06 не веде в Буковель. Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та Нафтогазу: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено!"- написав він.

Щодо дороги на Буковель Сухомлин наголосив, що техніко-економічне обґрунтування дороги до Буковеля було розроблене громадами за власні кошти. Водночас Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування без погодження з агентством.

У зв’язку з цією ситуацією керівник Служби подав заяву про звільнення. При цьому фінансування проєкту не передбачене ані в бюджеті цього року, ані наступного, а сам проєкт Агентством відновлення не подавався.

Що передувало

На початку грудня в системі Prozorro з’явилась інформація про тендер, оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Йшлося про розробку проєктної документації для будівництва нової автомобільної дороги в Карпатах на ділянці Бистриця – Яблуниця через Поляницю, де розташований курорт "Буковель".

Загальна протяжність потенційної дороги - 28,6 км, а її орієнтовну вартість у медіа почали подавати як 6,6 млрд грн. Паралельно стало відомо, що 26 листопада Служба відновлення уклала контракт із компанією "ПБС" на капітальний ремонт існуючої дороги Івано-Франківськ — Надвірна на ділянці до Бистриці вартістю 2,1 млрд грн.

Це спричинило хвилю публікацій у ЗМІ про нібито підготовку до масштабного будівництва нової дороги до Буковеля за державні кошти.

Агентство відновлення спростувало інформацію про нібито витрату 6,6 млрд грн на будівництво дороги до Буковеля. Наразі йдеться лише про розробку проєктно-кошторисної документації, яка є підготовчим етапом і займає щонайменше рік. Фінансування будівельних робіт не передбачене, а їхнє виконання можливе лише після завершення війни, повідомляла прессслужба.