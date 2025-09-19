Агентству восстановления в госбюджете заложено 12,8 млрд грн на дороги, но нужно в шесть раз больше – Кулеба

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год Агентству восстановления предусмотрено 12,8 млрд. грн. на содержание автомобильных дорог общего пользования. Однако эта сумма критически недостаточна для нормального функционирования дорожной отрасли и в шесть раз меньше, чем нужно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексей Кулеба во время часа вопросов к правительству.

"Сегодня подчеркнул, что эта сумма критически недостаточна. Ведь для нормального функционирования дорожной отрасли в год нужно почти 80 миллиардов гривен", - подчеркнул он.

Министр добавил, что в условиях большой войны, закрытых аэропортов, ограниченной работы морских портов дороги играют важную роль, ведь это устойчивая логистика, в том числе и военная.

"Это эвакуационные пути, стабильная работа экстренных служб. Это дороги в школу, в больницу. Мы не можем допустить, чтобы дороги стали слабым звеном нашей обороны и экономики", – сказал Кулеба.

В рамках проекта госбюджета-2026 на программы Министерства развития общин и территорий предусмотрено 68,4 млрд грн. Из них 41,2 млрд грн составляют государственные расходы, а 27,2 млрд грн – финансирование международных партнеров. Хотя объем меньше, чем в 2025 году, средства распределены с акцентом на первоочередные задачи военного времени.

Основные направления финансирования:

Инфраструктурные проекты – 22,3 млрд грн;

Программа публичных инвестиций – 13,7 млрд грн (впервые заложена в бюджет);

Комплексное обновление населенных пунктов – 10 млрд грн, включая пилот в Бородянке;

Развитие и поддержка регионов – 8,2 млрд грн, из них 2 млрд грн через Государственный фонд регионального развития с акцентом на прифронтовые общины;

Компенсация разницы в тарифах на теплоснабжение – 15,2 млрд грн;

Восстановление жилья – 6,9 млрд грн, в том числе в рамках программы "єВідновлення" и жилищных программ для ВПЛ;

Энергоэффективность – 2,8 млрд грн, включая поддержку Фонда энергоэффективности и модернизацию соцобъектов, с дополнительными договоренностями о 2,5 млрд грн финансирования от ЕС и Германии.

Таким образом, правительство делает акцент на сочетании военных приоритетов с долгосрочным развитием инфраструктуры, однако проблема недофинансирования дорог остается острой и нуждается в дополнительных решениях парламента.

Кулеба также рассказал, что с начала 2025 года службы восстановления уже ликвидировали 3,6 млн. кв. м поврежденного дорожного покрытия. Несмотря на это, потребность в финансировании остается крайне высокой.

Отметим, что госбюджет-2026 снова будет ориентирован на безопасность и оборону. Поэтому расходов станет больше, восстановление экономики замедлится, а покрытие дефицита будет зависеть от внешнего финансирования и налогоплательщиков.