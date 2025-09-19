В Раде представили проект госбюджета на 2026 год

19 сентября в Верховной Раде Министр финансов Сергей Марченко представил проект закона о государственном бюджете на 2026 год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ВР.

В проекте бюджета на 2026 год заложены доходы в размере 2,8265 триллиона гривен, что на 446,8 миллиарда больше, чем в 2025 году. Расходы предусмотрены на уровне 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов больше показателей текущего года. Наибольшая часть средств будет направлена на сектор обороны и безопасности — 2 805,8 миллиарда гривен, что составляет 27,2% ВВП и превышает прошлогодний показатель на 168,6 миллиарда.

Отдельно предусмотрено 44,3 миллиарда гривен на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, в том числе производство боеприпасов, ракетного вооружения, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники.

На социальную защиту заложено 467,1 миллиарда гривен, что на 45 миллиардов больше, чем в прошлом. На льготы и субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг для 2,7 миллионов домохозяйств выделят 42,3 миллиарда. Социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий населения составят 133 миллиарда гривен. Трансферт Пенсионного фонда будет составлять 251,3 миллиарда, что позволит обеспечить своевременные выплаты 10,3 миллиона пенсионеров, а также проведение индексации с 1 марта 2026 года.

Отдельно 39,6 миллиарда гривен будут направлены на помощь внутренне перемещенным лицам. На новые меры поддержки украинских семей предусмотрено 24,5 миллиарда. Среди них повышение одноразовой выплаты при рождении ребенка с 10 тысяч до 50 тысяч гривен, увеличение пособия по уходу за ребенком до одного года с 860 до 7 тысяч гривен, введение ежемесячного пособия для детей в возрасте от одного до трех лет в размере 7 тысяч гривен при выходе родителей на работу, а также единовременная помощь первоклассникам в размере.

Образовательная сфера получит 265,4 миллиарда гривен, что на 66,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. На расширение реформы питания для 4,4 миллионов учеников заложено 14,4 миллиарда гривен. Инвестиционные проекты, к которым относятся укрытия, пищеблоки, школьные автобусы и программы Новой украинской школы профинансируют на 15 миллиардов гривен. На науку предусмотрено 19,9 миллиардов, из которых значительная часть будет направлена на поддержку проектов молодых ученых, лучших научных учреждений, создание центров оборонных исследований и выполнение заказов от бизнеса.

На повышение академических стипендий в два раза для 163,8 тысячи студентов выделят 6,6 миллиарда гривен. Также предусмотрено 2,1 миллиарда гривен на приобретение 14,1 миллиона учебников для учащихся 4-х и 9-х классов. Наибольшая доля образовательного бюджета – 183,9 миллиарда гривен – направляется на оплату труда в системе образования, включая повышение зарплат учителей на 50%.

В 2025 году на здравоохранение планируется потратить 258 миллиардов гривен, что на 38,2 миллиарда больше, чем раньше. Из них 15,1 миллиарда будут направлены на централизованные закупки лекарственных препаратов, в частности онкологических, орфанных, сердечно-сосудистых, а также эндопротезов. Отдельно 18,6 миллиардов предусмотрено на публичные инвестпроекты в сфере медицины.

Еще 10 миллиардов гривен выделят на скрининги здоровье для людей от 40 лет. Наибольшую часть финансирования, а именно 191,6 миллиарда гривен составляет Программа медицинских гарантий. Она включает 41 миллиард на повышение зарплат врачам первичной и экстренной помощи – до 35 тысяч гривен. Также в рамках программы 141,9 миллиарда будут направлены на лечение военных, а 8,7 миллиарда — на обеспечение бесплатными лекарствами граждан, имеющих хронические заболевания.

Отдельным направлением в бюджете является ветеранская политика. На нее выделяется 17,9 миллиарда гривен, что на 6,1 миллиарда больше, чем раньше. Из этой суммы 4 миллиарда пойдут на мероприятия по поддержке ветеранов, еще 5,7 миллиарда – на обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью первой и второй групп. Большая часть, 8,2 миллиарда гривен, будет направлена на реабилитацию, психологические и социальные программы, а также на создание ветеранских пространств.

Также Марченко отметил, что прогноз макропоказателей на 2026 год предусматривает рост реального ВВП на 2,4%, индекс потребительских цен — на 9,9%, среднемесячную заработную плату — до 30 000 грн. Минимальная зарплата вырастет до 8647 грн.

Этапы рассмотрения проекта госбюджета

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

19–20 сентября пройдет представление в Верховной Раде. Этот этап не предполагает голосование. После презентации депутаты смогут подавать свои поправки до 1 октября.

К середине октября Бюджетный комитет готовит таблицу предложений и бюджетные заключения.

До 20 октября должно состояться голосование в Верховной Раде за бюджетные заключения, для принятия которых должно быть не менее 226 голосов. Именно этот момент и считается первым чтением.

В течение месяца, до 20 ноября, будет проходить доработка и окончательное принятие бюджета-2026. Для финального решения необходимо дважды набрать минимум 226 голосов.