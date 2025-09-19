У Раді представили проєкт держбюджету на 2026 рік

19 вересня у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко представив проєкт закону про державний бюджет на 2026 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВР.

У проєкті бюджету на 2026 рік закладено доходи у розмірі 2,83 трильйона гривень, що на 446,8 мільярда більше, ніж у 2025 році. Видатки передбачені на рівні 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше за показники поточного року. Найбільша частина коштів буде спрямована на сектор оборони та безпеки — 2,81 трлн гривень, що становить 27,2% від ВВП та перевищує торішній показник на 168,6 мільярда.

Окремо передбачено 44,3 мільярда гривень на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виробництво боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки.

На соціальний захист закладено 467,1 мільярда гривень, що на 45 мільярдів більше, ніж цей рік. На пільги та субсидії для оплати житлово-комунальних послуг для 2,7 мільйона домогосподарств виділять 42,3 мільярда. Соціальні виплати і допомоги для вразливих категорій населення складуть 133 мільярди гривень. Трансферт Пенсійному фонду становитиме 251,3 мільярда, що дозволить забезпечити своєчасні виплати для 10,3 мільйона пенсіонерів, а також проведення індексації з 1 березня 2026 року.

Окремо 39,6 мільярда гривень буде спрямовано на допомогу внутрішньо переміщеним особам. На нові заходи підтримки українських сімей передбачено 24,5 мільярда. Серед них — підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 тисяч до 50 тисяч гривень, збільшення допомоги для догляду за дитиною до одного року з 860 до 7 тисяч гривень, запровадження щомісячної допомоги для дітей віком від одного до трьох років у розмірі 7 тисяч гривень при виході батьків на роботу, а також одноразова допомога першокласникам у розмірі 5 тисяч гривень.

Освітня сфера отримає 265,4 мільярда гривень, що на 66,5 мільярда більше, ніж у попередньому році. На розширення реформи харчування для 4,4 мільйона учнів закладено 14,4 мільярда гривень. Інвестиційні проєкти, до яких належать укриття, харчоблоки, шкільні автобуси та програми Нової української школи, профінансують на 15 мільярдів гривень. На науку передбачено 19,9 мільярда, з яких значна частина буде спрямована на підтримку проєктів молодих учених, найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень і виконання замовлень від бізнесу.

На підвищення академічних стипендій у два рази для 163,8 тисячі студентів виділять 6,6 мільярда гривень. Також передбачено 2,1 мільярда гривень на придбання 14,1 мільйона підручників для учнів 4-х і 9-х класів. Найбільша частка освітнього бюджету — 183,9 мільярда гривень — спрямовується на оплату праці в системі освіти, включно з підвищенням зарплат учителів на 50%.

У 2025 році на охорону здоров’я планується витратити 258 мільярдів гривень, що на 38,2 мільярда більше, ніж раніше. З них 15,1 мільярда буде спрямовано на централізовані закупівлі лікарських препаратів, зокрема онкологічних, орфанних, серцево-судинних, а також ендопротезів. Окремо 18,6 мільярда передбачено на публічні інвестпроєкти у сфері медицини.

Ще 10 мільярдів гривень виділять на скринінги здоров’я для людей віком від 40 років. Найбільшу частину фінансування, а саме 191,6 мільярда гривень, становить Програма медичних гарантій. Вона включає 41 мільярд на підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги — до 35 тисяч гривень. Також у межах програми 141,9 мільярда буде спрямовано на лікування військових, а 8,7 мільярда — на забезпечення безкоштовними ліками громадян, які мають хронічні захворювання.

Окремим напрямом у бюджеті є ветеранська політика. На неї виділяється 17,9 мільярда гривень, що на 6,1 мільярда більше, ніж раніше. Із цієї суми 4 мільярди підуть на заходи з підтримки ветеранів, ще 5,7 мільярда — на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю першої та другої груп. Найбільша частина, 8,2 мільярда гривень, буде спрямована на реабілітацію, психологічні та соціальні програми, а також створення ветеранських просторів.

Також Марченко зазначив, що прогноз макропоказників на 2026 рік передбачає зростання реального ВВП на 2,4%, індексу споживчих цін — на 9,9%, середньомісячної заробітної плати — до 30 000 грн. Мінімальна зарплата зросте до 8647 грн.

Етапи розгляду проєкту держбюджету

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

19 вересня відбулося його представлення у Верховній Раді. Цей етап не передбачає голосування. Після презентації депутати зможуть подавати свої правки до 1 жовтня.

До середини жовтня Бюджетний комітет готуватиме таблицю пропозицій і бюджетні висновки.

До 20 жовтня має відбутися голосування у Верховній Раді за бюджетні висновки, для ухвалення яких має бути щонайменше 226 голосів. Саме цей момент і вважатиметься першим читанням.

Протягом місяця, до 20 листопада, відбуватиметься доопрацювання та остаточне ухвалення бюджету-2026. Для фінального рішення також необхідно двічі набрати мінімум 226 голосів.