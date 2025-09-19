Агентству відновлення у держбюджеті закладено 12,8 млрд грн на дороги, але потрібно у шість разів більше – Кулеба

У проєкті державного бюджету України на 2026 рік Агентству відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Однак ця сума є критично недостатньою для нормального функціонування дорожньої галузі і у шість разів меншою, ніж потрібно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.

"Сьогодні наголосив, що ця сума є критично недостатньою. Адже для нормального функціонування дорожньої галузі на рік потрібно майже 80 мільярдів гривень", – наголосив він.

Міністр додав, що в умовах великої війни, закритих аеропортів, обмеженої роботи морських портів дороги відіграють важливу роль, адже це стійка логістика, зокрема і військова.

"Це евакуаційні шляхи, стабільна робота екстрених служб. Це дороги до школи, до лікарні. Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони і економіки", – сказав Кулеба.

Загалом, за його словами, у межах проєкту держбюджету-2026 на програми Міністерства розвитку громад та територій передбачено 68,4 млрд грн. Із них 41,2 млрд грн становлять державні видатки, а 27,2 млрд грн – фінансування міжнародних партнерів. Хоча обсяг менший, ніж у 2025 році, кошти розподілено з акцентом на першочергові завдання воєнного часу.

Основні напрями фінансування:

Інфраструктурні проєкти – 22,3 млрд грн;

Програма публічних інвестицій – 13,7 млрд грн (вперше закладена у бюджет);

Комплексне відновлення населених пунктів – 10 млрд грн, включаючи пілот у Бородянці;

Розвиток і підтримка регіонів – 8,2 млрд грн, з них 2 млрд грн через Державний фонд регіонального розвитку, з акцентом на прифронтові громади;

Компенсація різниці в тарифах на теплопостачання – 15,2 млрд грн;

Відновлення житла – 6,9 млрд грн, у тому числі в межах програми "єВідновлення" та житлових програм для ВПО;

Енергоефективність – 2,8 млрд грн, включаючи підтримку Фонду енергоефективності та модернізацію соцоб’єктів, із додатковими домовленостями про 2,5 млрд грн фінансування від ЄС та Німеччини.

Таким чином, уряд робить акцент на поєднанні воєнних пріоритетів з довгостроковим розвитком інфраструктури, однак проблема недофінансування доріг залишається гострою та потребує додаткових рішень парламенту.

Кулеба також розповів, що з початку 2025 року служби відновлення вже ліквідували 3,6 млн кв. м пошкодженого дорожнього покриття. Попри це потреба у фінансуванні залишається вкрай високою.

Зауважимо, що держбюджет-2026 знову буде орієнтований на безпеку та оборону. Тому витрат побільшає, відновлення економіки сповільниться, а покриття дефіциту залежатиме від зовнішнього фінансування та платників податків.