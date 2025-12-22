Запланована подія 2

В 2025 году на строительство защиты подстанций выделили на 30% меньше, чем в 2024 – Агентство восстановления

Защита подстанций
Агентство восстановления строит защиту для 22 подстанций, что составляет треть от ключевых объектов "Укрэнерго" / Агентство восстановления

В 2025 году на строительство защиты ключевых подстанций "Укрэнерго" Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры выделили на 30% меньше, чем в 2024 году. Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

"В 2023 году Госагентству для строительства второго уровня защиты выделили 9,4 млрд грн, из которых использовали 4,7 млрд грн, в 2024 - 5,4 млрд грн, а использовали 4,4 млрд. А в 2025 нам выделили 3,6 млрд и все они будут использованы до конца года", - сказал он.

Он добавил, что агентство строит защиту для 22 подстанций, что составляет треть от ключевых объектов "Укрэнерго". При этом на каждой подстанции может находиться несколько объектов и элементов защиты.

Ранее Сухомлин сообщил, что защита отдельных подстанций выдерживала попадание десяти дронов типа "Шахед", а также попадание ракет. После этого трансформаторы продолжали работать.

Атака на энергоинфраструктуру

Напомним, что с начала осени россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На 22 декабря российская армия атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Министерстве энергетики констатируют, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмены   графиков отключений света   в Украине пока невозможно.

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.

О том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогие проекты третьего уровня защиты, работающие под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры.   интервью   на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока