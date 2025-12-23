В некоторых областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии: РФ атакует энергосистему

22 декабря в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

РФ запустила по Украине дроны и ракеты

Утром 23 декабря Россия запустила ракеты и беспилотники для атаки по Украине.

Взрывы слышали в Киевской, Винницкой, Житомирской и Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе и Черкассах - там, по данным "Черкассыоблэнерго", ввели аварийные отключения электричества.

Как сообщила компания ДТЭК, аварийные отключения ввели в Киеве и Киевщине и Днепропетровщине.

При этом, как ранее заявили в Минэнерго, из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна,

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.