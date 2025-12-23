Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В некоторых областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии: РФ атакует энергосистему

энергетика
Энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как разрешит ситуация безопасности / Минрозвития общин и территорий

22 декабря в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

РФ запустила по Украине дроны и ракеты

Утром 23 декабря Россия запустила ракеты и беспилотники для атаки по Украине.

Взрывы слышали в Киевской, Винницкой, Житомирской и Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Одессе и Черкассах - там, по данным "Черкассыоблэнерго", ввели аварийные отключения электричества.

Как сообщила компания ДТЭК, аварийные отключения ввели в Киеве и Киевщине и Днепропетровщине.

При этом, как ранее заявили в Минэнерго, из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна,

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает   количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.

Автор:
Светлана Манько