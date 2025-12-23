Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України – Свириденко

Під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, одразу після нічного обстрілу уряд скоординував всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Свириденко зауважила, що під час атаки ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - наголосила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", - підкреслила очільниця уряду.

Зауважимо, через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.