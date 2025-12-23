Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України – Свириденко

атака
Внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України / ДСНС

Під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, одразу після нічного обстрілу уряд скоординував всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Свириденко зауважила, що під час атаки ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - наголосила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", - підкреслила очільниця уряду.

Зауважимо, через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Автор:
Світлана Манько