Читати українською

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины – Свириденко

атака
В результате ночной атаки РФ больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины / ГСЧС

Во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, сразу после ночных обстрелов правительство скоординировало все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Свириденко отметила, что во время атаки враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

"Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", - подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", - подчеркнула глава правительства.

Заметим, что из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Автор:
Светлана Манько