Через російську атаку АЕС в Україні знизили потужність – Міненерго

23 грудня через масовану атаку російської армії на енергосистему України українські атомні електростанції були змушені знизити потужність.

Як пише Delo.ua, про це заявив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

Він наголосив, що удари по інфраструктурі, які забезпечують живлення власних потреб та видачу потужності АЕС є грубим порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки й не має залишатися поза увагою світової спільноти.

"Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі", – підкреслив Некрасов.

Атака на енергосистему

23 грудня вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.