Повністю знеструмлені споживачі у трьох областях: в Міненерго розповіли про наслідки атаки РФ

енергетика
Ворог здійснив масовану атаку на енергосистему України / Мінрозвитку громад і територій

23 грудня вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Як пише Delo.ua,  про це заявив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

 За його словами, також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Як повідомили в ДТЕК, Росія знову атакувала теплоелектростанції компанії.Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС. 

Некрасов зауважив, що аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Крім того, на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Некрасов нагадав, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему  на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

"Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Час застосування знеструмлень за вашою адресою  можна дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - підсумував Некрасов.

Зауважимо, як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Автор:
Світлана Манько