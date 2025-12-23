Запланована подія 2

Полностью обесточены потребители в трех областях: в Минэнерго рассказали о последствиях атаки РФ

энергетика
23 декабря ночью и утром враг совершил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины. В результате на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Артём Некрасов на брифинге.

По его словам, также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщили в ДТЭК, Россия снова атаковала теплоэлектростанции компании. В результате атаки пострадало оборудование ТЭС.

Некрасов заметил, что аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, в Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается обесточенным. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Некрасов напомнил, что из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

"Аварийные обесточения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе. Время применения обесточений по вашему адресу можно узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - подытожил Некрасов.

Заметим, как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Автор:
Светлана Манько