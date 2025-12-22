МАГАТЕ повідомляє про погіршення ситуації в енергосистемі України та інцидент на ЗАЕС

Ситуація в енергосистемі наразі перебуває в найгіршому стані з вересня 2024 року, коли Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) почало моніторинг підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Ядерна безпека на АЕС

Зазначається, що остання місія, проведена з 1 по 12 грудня 2025 року, включала відвідування понад десяти підстанцій , критично важливих для ядерної безпеки шляхом забезпечення АЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших систем безпеки.

Метою місії було оцінити пошкодження, переглянути ремонтні роботи та визначити практичні кроки для посилення стійкості зовнішніх джерел живлення українських АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ядерна безпека на трьох діючих АЕС на підконтрольній Україні території залишається під тиском через триваючу військову діяльність та пошкодження інфраструктури передачі енергії.

Перебої в електромережі спричинили коливання потужності та тимчасові відключення ліній електропередач на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС. МАГАТЕ зафіксувало, що блоки працювали на зниженій потужності для підтримки стабільності мережі та запобігання пошкодженню обладнання.

Команда МАГАТЕ також підтвердила, що постійні та навмисні атаки на критично важливу мережеву інфраструктуру спричинили сукупний вплив на роботу АЕС та умови праці персоналу.

"Постійна нестабільність в електромережі України продовжує підривати ядерну безпеку. Удари по електромережі України скоординовані для максимального порушення роботи, а їхня частота та масштаби підкреслюють, що загальна стабільність мережі погіршується, а не покращується", – зауважив Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Окрім того зазначається, що окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) України рано вранці 13 грудня тимчасово в 12-й раз з початку повномасштабної агресії втратила зовнішнє електропостачання, бо було відключено як головну лінію електропередач "Дніпровська" напругою 750 кВ, так і резервну лінію електропередач "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Усі наявні аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, забезпечуючи безперервне охолодження та інші важливі функції безпеки. Обидві зовнішні лінії електропередач, що живлять АЕС – найбільшу в Європі – з того часу були знову підключені.

За даними МАГАТЕ, 15 грудня на ЗАЕС стався ше один інцидент, що підкреслив крихку ситуацію з ядерною безпекою станції. Передача електроенергії між розподільчим пунктом ЗАЕС та розподільчим пунктом Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС) через автотрансформатор стала недоступною, що значно знизило гнучкість та стійкість електричної конфігурації об'єкта. Після розслідування було виявлено пошкодження лінії електропередач між автотрансформатором та розподільчим пунктом ЗТЕС через військові дії. Наразі вивчаються способи ремонту лінії.

Додамо, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.