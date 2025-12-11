Через російські обстріли українські АЕС були змушені знизити потужність реакторів – МАГАТЕ

Масштабні повітряні атаки Росії минулої суботи вплинули на зовнішнє електропостачання трьох діючих атомних електростанцій (АЕС) України, що призвело до вимушеного зниження потужності кількох реакторів.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, ці перебої спричинили "коливання вироблення електроенергії, тимчасові відключення та вимушені зупинки окремих енергоблоків". Енергетики були змушені виводити блоки з експлуатації або знижувати їхню потужність, щоб підтримати баланс мережі та, найважливіше, запобігти пошкодженню обладнання після раптового спрацьовування захисту.

Ситуація на ЗАЕС

Особливо загрозливою залишається ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). 6 грудня станція пережила чергове відключення електроенергії ззовні — вже 11-те за час повномасштабного конфлікту. Відключення тривало близько півгодини, коли обидві лінії електропередач, що залишилися, вийшли з ладу. Всі наявні аварійні дизель-генератори (ЕДГ) на майданчику автоматично запустилися. Вони забезпечили електроенергією водяні насоси для охолодження реактора та інші критично важливі функції ядерної безпеки.

Гроссі наголосив, що, хоча система аварійного резервного живлення функціонувала належним чином, "повторні випадки відключення зовнішнього електропостачання збільшують експлуатаційне навантаження та підкреслюють важливість підтримки надійного зовнішнього електропостачання". Кожен такий інцидент посилює ризик виникнення ядерної аварії.

Місія МАГАТЕ

Для запобігання ядерній аварії команда МАГАТЕ продовжує діяльність в Україні. У період з 1 по 12 грудня місія відвідує понад 10 електричних підстанцій, які нещодавно стали мішенями російських атак.

Мета цієї роботи — не лише оцінити фактичні пошкодження, але й переглянути зусилля з ремонту та визначити практичні кроки. Кінцевою ціллю є посилення стійкості зовнішніх джерел живлення всіх АЕС країни, щоб захистити їх від подальших руйнівних ударів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що захисна конструкція Чорнобильської АЕС, створена для стримування радіоактивних матеріалів, більше не може виконувати свою основну функцію після пошкодження ударом дрона. Україна пов’язує інцидент із діями Росії.