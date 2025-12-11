Из-за российских обстрелов украинские АЭС были вынуждены снизить мощность реакторов – МАГАТЭ

Масштабные воздушные атаки России в минувшую субботу повлияли на внешнее электроснабжение трех действующих атомных электростанций (АЭС) Украины, что привело к вынужденному снижению мощности нескольких реакторов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) Рафаэль Гросси.

По его словам, эти перебои повлекли "колебания выработки электроэнергии, временные отключения и вынужденные остановки отдельных энергоблоков". Энергетики были вынуждены выводить блоки из эксплуатации или снижать их мощность, чтобы поддержать баланс сети и, самое важное, предотвратить повреждение оборудования после внезапного срабатывания защиты.

Ситуация на ЗАЭС

Особо угрожающей остается ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 6 декабря станция пережила очередное отключение электроэнергии извне — уже 11-е за время полномасштабного конфликта. Отключение продолжалось около получаса, когда оставшиеся обе линии электропередач вышли из строя. Все имеющиеся аварийные дизель-генераторы (ЭДГ) на площадке автоматически запустились. Они снабдили электроэнергией водяные насосы для охлаждения реактора и другие критически важные функции ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что хотя система аварийного резервного питания функционировала должным образом, "повторные случаи отключения внешнего электроснабжения увеличивают эксплуатационную нагрузку и подчеркивают важность поддержки надежного внешнего электроснабжения". Каждый такой инцидент усугубляет риск возникновения ядерной аварии.

Миссия МАГАТЭ

Для предотвращения ядерной аварии команда МАГАТЭ продолжает деятельность в Украине. В период с 1 по 12 декабря миссия посещает более 10 электрических подстанций, недавно ставших мишенями российских атак.

Целью этой работы является не только оценить фактические повреждения, но и пересмотреть усилия по ремонту и определить практические шаги. Конечная цель — усиление устойчивости внешних источников питания всех АЭС страны, чтобы защитить их от дальнейших разрушительных ударов.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что защитная конструкция Чернобыльской АЭС, созданная для сдерживания радиоактивных материалов, больше не может выполнять свою основную функцию после повреждения ударом дрона. Украина связывает инцидент с действиями России.