МАГАТЭ сообщает об ухудшении ситуации в энергосистеме Украины и инциденте на ЗАЭС

Ситуация в энергосистеме находится в самом худшем состоянии с сентября 2024 года, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало мониторинг подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ядерная безопасность на АЭС

Отмечается, что последняя миссия, проведенная с 1 по 12 декабря 2025 г., включала посещение более десяти подстанций, критически важных для ядерной безопасности путем обеспечения АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других систем безопасности.

Целью миссии было оценить повреждения, пересмотреть ремонтные работы и определить практические шаги по усилению устойчивости внешних источников питания украинских АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что ядерная безопасность на трех действующих АЭС на подконтрольной Украине территории остается под давлением из-за продолжающейся военной деятельности и повреждения инфраструктуры передачи энергии.

Перебои в электросети повлекли за собой колебания мощности и временные отключения линий электропередач на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. МАГАТЭ зафиксировало, что блоки работали на пониженной мощности для поддержания стабильности сети и предотвращения повреждения оборудования.

Команда МАГАТЭ также подтвердила, что постоянные и умышленные атаки на критически важную сетевую инфраструктуру оказали совокупное влияние на работу АЭС и условия труда персонала.

"Постоянная нестабильность в сети Украины продолжает подрывать ядерную безопасность. Удары по сети Украины скоординированы для максимального нарушения работы, а их частота и масштабы подчеркивают, что общая стабильность сети ухудшается, а не улучшается", - отметил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Кроме того, отмечается, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины ранним утром 13 декабря временно в 12-й раз с начала полномасштабной агрессии потеряла внешнее электроснабжение, так как была отключена как главная линия электропередач "Днепровская" напряжением 7 "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Все аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, обеспечивая непрерывное охлаждение и другие важные функции безопасности. Обе внешние линии электропередач, питающие АЭС – крупнейшую в Европе – с тех пор были снова подключены.

По данным МАГАТЭ, 15 декабря на ЗАЭС произошел еще один инцидент, подчеркнувший хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью станции. Передача электроэнергии между распределительным пунктом ЗАЭС и распределительным пунктом Запорожской теплоэлектростанции через автотрансформатор стала недоступной, что значительно снизило гибкость и устойчивость электрической конфигурации объекта. После расследования было обнаружено повреждение линии электропередач между автотрансформатором и распределительным пунктом ЗТЭС из-за военных действий. Изучаются способы ремонта линии.

Добавим, что ЗАЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.