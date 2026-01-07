Україну накриває циклон: на дорогах розпочав роботу штаб з ліквідації наслідків негоди

В Україні 8–9 січня очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Погодні ускладнення в Україні

​"У зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу 8-9 січня в західних, північних та частині центральних областей очікуються складні погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Вдень 8 січня в Україні прогнозуються складні погодні умови. У Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний сніг і хуртовини, на дорогах місцями снігові замети заввишки 10–25 см, пориви вітру до 15–18 м/с. Тут оголошено помаранчевий, II рівень небезпечності.

У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях також прогнозуються значні снігопади та хуртовини із приростом снігового покриву 15–20 см. У Київській, Черкаській та Чернігівській областях очікуються мокрий сніг та дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу (5–15 см). У західних, південних і центральних регіонах пориви вітру до 15–20 м/с, а на дорогах західних, північних областей, Вінниччини та Черкащини утримається ожеледиця. Тут діє жовтий, I рівень небезпечності.

10-11 січня через арктичне повітря з півночі очікується зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями до 23° морозу), вдень до 9-15° морозу. ​У Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень до 6-12° морозу.

Про ліквідацію наслідків негоди

З 8 січня на базі Агентства відновлення доріг розпочинає роботу Оперативний штаб для реагування на складні погодні умови та можливі надзвичайні ситуації. До його складу увійшли представники ДСНС, Нацполіції, Державної служби з безпеки на транспорті та Асоціації міжнародних перевізників.

Одночасно ДП "Дорцентр" здійснює додатковий моніторинг виконання зимових робіт на дорогах, а у всіх областях активно працюють регіональні групи реагування. Для оперативного прибирання та розчищення доріг задіяно близько 1100–1200 одиниць техніки щодня. За потреби до ліквідації наслідків негоди додатково залучатимуть важку снігоприбиральну та інженерну техніку від суб’єктів господарювання за участі обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення проїзду через ожеледицю, зимову слизькість та хуртовини і, як наслідок, — до аварій, заторів та обмеження руху. Також можливі перебої в електропостачанні, проблеми з громадським транспортом, ризики для пішоходів через низькі температури", - наголошують в пресслужбі.

Зазначається, що через складні погодні умови на дорогах усіх категорій можливі порушення руху, зокрема затори, скупчення вантажного транспорту та тимчасові блокування. Для уникнення таких ситуацій міські служби організовують альтернативні маршрути, а за необхідності Агентство відновлення доріг може вживати заходів з тимчасового обмеження руху окремих видів транспорту на найбільш завантажених ділянках.

Водіям радять планувати поїздки з урахуванням погодних умов та суворо дотримуватися Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, понад половина коштів, що передбачені на фінансування утримання доріг на 2026, буде спрямована на ремонт прифронтових доріг.