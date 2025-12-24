В 2026 понад половина фонду фінансування буде спрямована на прифронтові дороги, — Агентство відновлення

Понад половина коштів, що передбачені на фінансування утримання доріг на 2026, буде спрямована на ремонт прифронтових доріг. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

"Більше ніж половина коштів на утримання доріг були спрямовані саме на прифронтові регіони. Тут не просто питання зручності чи пересування. Сьогодні від цього залежить дуже багато: логістика військових, евакуаційні шляхи", — розповів топменеджер.

За його словами, через специфіку бюджетного фінансування підрядникам агентства доводиться періодично працювати в борг в середньому 2-3 місяці.

"Зрозуміло, що ми не братимемо на себе зобов'язань більше, ніж передбачено бюджетом. Але варто зауважити, що утримання доріг може включати, наприклад, покіс трави. Тож, якщо через ремонт фронтових доріг ми не покосимо траву, то якось це переживемо. Нам потрібно забезпечити проїзд, і це головне завдання", — підкреслив Сухомлин.

У 2026 фінансування утримання доріг скоротять на 40%

За даними Держагентства у 2025 на ремонти та експлуатаційне утримання доріг за бюджетними програмами було виділено 13,934 млрд грн, у 2024 — 12,527 млрд грн, у 2023 — 16,795 млрд грн, а у 2022 — 14,254. А планове фінансування на 2026 складає 8,494 млрд грн. Таким чином запланований обсяг видатків на наступний рік є найменшим від початку повномасштабної війни.

Тим часом борги Агентства відновлення перед підрядниками за утримання доріг насьогодні складають 12 млрд грн. Щоб зменшити навантаження на бюджет, в агентстві переглянули підходи до ремонту і деяких областях вдалося знизити вартість поточного ремонту майже вдвічі, а в середньому — на 30–40%. Це дало понад 900 мільйонів гривень економії лише на утриманні доріг.

Станом на вересень у державному бюджеті Держагентству відновлення було передбачено 12,8 млрд грн на утримання доріг. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що ця сума є критично недостатньою, а для нормального функціонування дорожньої галузі на рік потрібно майже 80 мільярдів гривень.

Про те, як агентство будує захист підстанцій "Укренерго", чому заморозили дорогі проєкти третього рівня захисту, як працюють під обстрілами в прифронтових регіонах, а також про економію бюджетних коштів, прозоре ціноутворення та перспективи дорожньої інфраструктури читайте в інтерв'ю на Delo.ua.