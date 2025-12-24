В 2026 году более половины фонда финансирования будут направлены на прифронтовые дороги, — Агентство восстановления

Более половины средств, предусмотренных на финансирование содержания дорог на 2026 год, будут направлены на ремонт прифронтовых дорог. Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

"Более половины средств на содержание дорог были направлены именно на прифронтовые регионы. Здесь не просто вопрос удобства или передвижения. Сегодня от этого зависит очень много: логистика военных, эвакуационные пути", — рассказал топменеджер.

По его словам, из-за специфики бюджетного финансирования подрядчикам агентства приходится периодически работать взаймы в среднем 2-3 месяца.

"Понятно, что мы не будем на себя обязательств больше, чем предусмотрено бюджетом. Но стоит заметить, что содержание дорог может включать, например, покос травы. Поэтому, если из-за ремонта фронтовых дорог мы не покосим траву, то как-то это переживем. Нам нужно обеспечить проезд, и это главная задача", — подчеркнул Сухомлин.

В 2026 году финансирование содержания дорог сократят на 40%

По данным Госагентства в 2025 году на ремонты и эксплуатационное содержание дорог по бюджетным программам было выделено 13,934 млрд грн, в 2024 — 12,527 млрд грн, в 2023 — 16,795 млрд грн, а в 2022 — 14,254. А плановое финансирование на 2026 год составляет 8,494 млрд грн. Таким образом, запланированный объем расходов на следующий год является наименьшим с начала полномасштабной войны.

Между тем , долги Агентства восстановления перед подрядчиками за содержание дорог на сегодня составляют 12 млрд грн. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, в агентстве пересмотрели подходы к ремонту и в некоторых областях удалось снизить стоимость текущего ремонта почти вдвое, а в среднем — на 30–40%. Это дало более 900 миллионов гривен экономии только на содержании дорог.

По состоянию на сентябрь в государственном бюджете Госагентству восстановления было предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание дорог . Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что эта сумма критически недостаточна, а для нормального функционирования дорожной отрасли в год нужно почти 80 миллиардов гривен.

О том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогие проекты третьего уровня защиты, работающие под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры читайте в интервью на Delo.ua.