Через негоду уряд готує рішення щодо дистанційної роботи та навчання

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через суттєве погіршення погодних умов у низці регіонів країни уряд готує рішення щодо дистанційної роботи та режиму навчання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс президента.

За його словами, ситуація фактично має характер надзвичайного режиму для всіх відповідних служб.

Глава держави зазначив, що досягнуто домовленості з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко про підготовку урядового рішення на період складних погодних умов.

Документ передбачатиме можливість для некритичних установ і звичайних офісів тимчасово перевести працівників на роботу з дому.

Окремо у взаємодії з органами місцевої влади мають бути визначені параметри роботи закладів освіти в цих умовах як на поточний тиждень, так і на наступний.

Згодом Свириденко додала, що МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі та переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

Що стосується робота установ і підприємств, то обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Додамо, що у зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській, Рівненській та Житомирській областях запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.