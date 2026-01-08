"Нова пошта" може затримати доставки у західних областях через снігопади

Компанія "Нова пошта" повідомила про можливі затримки у доставці відправлень у західних областях України через складні погодні умови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

За інформацією служби доставки, причиною затримок стали сильні снігопади, ожеледиця та спричинені ними дорожньо-транспортні пригоди. Поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг у регіоні.

"Через снігопади, ожеледицю та ДТП у західних областях України поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг", — йдеться у повідомленні компанії.

На проблемних ділянках вже розпочала роботу спеціальна техніка для розчищення заметів та відновлення руху транспорту.

Представники "Нової пошти" запевнили клієнтів, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшої доставки відправлень попри складні погодні умови.

Додамо, що у зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській, Рівненській та Житомирській областях запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.