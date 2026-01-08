Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" може затримати доставки у західних областях через снігопади

"Нова пошта" може затримати доставки
"Нова пошта" може затримати доставки / Нова пошта

Компанія "Нова пошта" повідомила про можливі затримки у доставці відправлень у західних областях України через складні погодні умови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

За інформацією служби доставки, причиною затримок стали сильні снігопади, ожеледиця та спричинені ними дорожньо-транспортні пригоди. Поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг у регіоні.

"Через снігопади, ожеледицю та ДТП у західних областях України поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг", — йдеться у повідомленні компанії.

На проблемних ділянках вже розпочала роботу спеціальна техніка для розчищення заметів та відновлення руху транспорту.

Представники "Нової пошти" запевнили клієнтів, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшої доставки відправлень попри складні погодні умови.

Додамо, що у зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській, Рівненській та Житомирській областях запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Автор:
Тетяна Гойденко