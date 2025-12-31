Згоріли посилки на 2,3 млн грн: уламки дрона впали біля термінала "Нової пошти"

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала компанії “Нова пошта”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що всі працівники перебували в укритті і не постраждали.

Але загорівся причеп вантажного автомобіля "Нової пошти", в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.

"Нова пошта" наголосила, що компенсує втрату відправлень і вже контактує з клієнтами щодо відшкодування.

Термінал вже відновив роботу.

У листопаді російські війська атакували Чугуїв Харківської області дронами-камікадзе. Унаслідок удару було повністю знищене відділення №1 "Нової пошти".

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

У грудні логістична компанія "Нова пошта" оголосила про закриття останнього відділення у Святогірську Донецької області.