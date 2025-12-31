Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Згоріли посилки на 2,3 млн грн: уламки дрона впали біля термінала "Нової пошти"

Нова пошта постраждала від удару дрона
"Нова пошта" постраждала від удару дрона

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала компанії “Нова пошта”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що всі працівники перебували в укритті і не постраждали.

Але загорівся причеп вантажного автомобіля "Нової пошти", в якому знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони знищені.

"Нова пошта" наголосила, що  компенсує втрату відправлень і вже контактує з клієнтами щодо відшкодування.

Термінал вже відновив роботу.

У листопаді російські війська атакували Чугуїв Харківської області дронами-камікадзе. Унаслідок удару було  повністю знищене відділення №1 "Нової пошти".

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

У грудні логістична компанія "Нова пошта" оголосила про закриття останнього відділення у Святогірську Донецької області.

Автор:
Світлана Манько