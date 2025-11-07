На Харківщині ворожі дрони знищили відділення "Нової пошти": які збитки

Уночі 7 листопада російські війська атакували Чугуїв Харківської області дронами-камікадзе. Унаслідок удару повністю знищене відділення №1 "Нової пошти".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

За попередніми даними, працівники та клієнти компанії не постраждали. У момент атаки у відділенні перебувало 523 посилки загальною оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі відправлення були знищені.

Компанія повідомила, що компенсує клієнтам втрату відправлень.

"Найближчим часом ми зв’яжемося з вами (клієнтами -ред.) та повідомимо деталі відшкодування", - йдеться в повідомленні.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі посилки, які прямували до цього відділення, перенаправлено на відділення №2 у Чугуєві.

Для забезпечення обслуговування мешканців міста компанія сьогодні встановить поруч тимчасове мобільне відділення.

Нагадаємо, 15 жовтня внаслідок ворожих ударів по Чернігівщині було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав.