Згоріли посилки: росіяни атакували дроном авто "Нової пошти"

Вночі 16 жовтня поблизу Краматорська Донецької області росіяни атакували дроном БДФ-авто компанії “Нова пошта”

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що водій не постраждав, але згоріли 132 посилки та причеп.

"Ми вже зв’язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - йдеться у повідомленні компанії.

У "Новій Пошті" нагадали, що додаткову інформацію про відправлення можна знайти в застосунку.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня внаслідок обстрілу російської армії було повністю знищено відділення “Нової пошти” у Донецькій області.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.



