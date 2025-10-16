Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Згоріли посилки: росіяни атакували дроном авто "Нової пошти"

дрон вдарив по авто Нової пошти
Дрон вдарив по авто "Нової пошти"

Вночі 16 жовтня поблизу Краматорська Донецької області росіяни атакували дроном БДФ-авто компанії “Нова пошта”

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що водій не постраждав, але згоріли 132 посилки та причеп.

"Ми вже зв’язуємося з клієнтами для виплати компенсацій", - йдеться у повідомленні компанії.

У "Новій Пошті" нагадали, що додаткову інформацію про відправлення можна знайти в застосунку.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня внаслідок обстрілу російської армії було повністю знищено відділення “Нової пошти” у Донецькій області.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.


Автор:
Світлана Манько