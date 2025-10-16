Сгорели посылки: россияне атаковали дроном авто "Новой почты"

Ночью 16 октября вблизи Краматорска Донецкой области россияне атаковали дроном БДФ-авто компании "Новая почта". Речь идет о грузовом автомобиле, оборудованном системой сменных кузовов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что водитель не пострадал, но сгорели 132 посылки и прицеп.

"Мы уже связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", – говорится в сообщении компании.

В "Новой почте" напомнили, что дополнительную информацию об отправке можно найти в приложении.

Напомним, вечером 5 октября в результате обстрела российской армии было полностью уничтожено в отделение "Новой почты" в Донецкой области.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.



