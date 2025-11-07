Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,05

41,95

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Харьковской области вражеские дроны уничтожили отделение "Новой почты": какие убытки

новая почта
Дроны уничтожили отделение "Новой почты" / Новая почта

Ночью 7 ноября российские войска атаковали Чугуев Харьковской области дронами-камикадзе. В результате удара полностью уничтожено отделение №1 "Новой почты".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

По предварительным данным, сотрудники и клиенты компании не пострадали. В момент атаки в отделении находились 523 посылки общей объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен.

Практически все отправления были уничтожены.

Компания сообщила, что компенсирует клиентам потерю отправлений.

"В ближайшее время мы свяжемся с вами (клиентами -ред.) и сообщим детали возмещения", - говорится в сообщении.

Работа отделения временно приостановлена. Все посылки, направлявшиеся в это отделение, перенаправлены на отделение №2 в Чугуеве.

Для обеспечения обслуживания жителей города сегодня установит рядом временное мобильное отделение.

Напомним, 15 октября в результате вражеских ударов по Черниговщине было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. Никто из работников не пострадал.

Автор:
Татьяна Гойденко