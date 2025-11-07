В Харьковской области вражеские дроны уничтожили отделение "Новой почты": какие убытки

Ночью 7 ноября российские войска атаковали Чугуев Харьковской области дронами-камикадзе. В результате удара полностью уничтожено отделение №1 "Новой почты".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

По предварительным данным, сотрудники и клиенты компании не пострадали. В момент атаки в отделении находились 523 посылки общей объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен.

Практически все отправления были уничтожены.

Компания сообщила, что компенсирует клиентам потерю отправлений.

"В ближайшее время мы свяжемся с вами (клиентами -ред.) и сообщим детали возмещения", - говорится в сообщении.

Работа отделения временно приостановлена. Все посылки, направлявшиеся в это отделение, перенаправлены на отделение №2 в Чугуеве.

Для обеспечения обслуживания жителей города сегодня установит рядом временное мобильное отделение.

Напомним, 15 октября в результате вражеских ударов по Черниговщине было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. Никто из работников не пострадал.