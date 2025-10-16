Запланована подія 2

Повреждены сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в результате атаки РФ

Новая почта

Вечером 15 октября по причине вражеских ударов по Черниговщине было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение Новой почты в Нежине. Никто из работников не пострадал.
 

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что находившиеся в отделении посылки уцелели.

В то же время грузы, которые на момент удара были в депо, частично сгорели.

Фото 2 — Повреждены сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в результате атаки РФ

Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после ликвидации последствий пожара.

На месте работают представители экстренных служб. Сейчас идет разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению.

"Новая почта" пообещала компенсировать потерю отправлений клиентам и в ближайшее время сообщить детали о возмещении и другую необходимую информацию.

Напомним, ночью 16 октября вблизи Краматорска Донецкой области россияне атаковали дроном БДФ-авто компании "Новая почта".

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество   превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта"   доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Вечером 5 октября в результате обстрела российской армии было полностью уничтожено в отделении "Новой почты" в Донецкой области.

Автор:
Светлана Манько