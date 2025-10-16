Запланована подія 2

У Ніжині пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" внаслідок атаки РФ

Ввечері 15 жовтня наслідок ворожих ударів по Чернігівщині було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав.
 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що посилки, що були у відділенні, вціліли.

Натомість вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли.

Фото 2 — У Ніжині пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" внаслідок атаки РФ

Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта" пообіцяла компенсувати втрату відправлень клієнтам та найближчим часом повідомити деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня поблизу Краматорська Донецької області росіяни атакували дроном вантажівку компанії “Нова пошта”.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Увечері 5 жовтня внаслідок обстрілу російської армії було повністю знищено відділення “Нової пошти” у Донецькій області.

Автор:
Світлана Манько