"Новая почта" может задержать доставки в западных областях из-за снегопадов

Компания "Новая почта" сообщила о возможных задержках в доставке отправлений в западных областях Украины из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

По информации службы доставки, причиной задержек стали сильные снегопады, гололедица и дорожно-транспортные происшествия. Полиция временно перекрыла движение по отдельным участкам дорог в регионе.

"Из-за снегопадов, гололеда и ДТП в западных областях Украины полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог", — говорится в сообщении компании.

На проблемных участках уже приступила к работе специальная техника для расчистки сугробов и возобновления движения транспорта.

Представители "Новой почты" заверили клиентов, что прилагают максимум усилий для скорейшей доставки отправлений, несмотря на сложные погодные условия.

Добавим, что в связи со значительным ухудшением погодных условий на дорогах государственного значения в Волынской, Ровенской и Житомирской областях введено временное ограничение движения для грузовых и крупногабаритных транспортных средств.