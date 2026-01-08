- Категория
"Новая почта" может задержать доставки в западных областях из-за снегопадов
Компания "Новая почта" сообщила о возможных задержках в доставке отправлений в западных областях Украины из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".
По информации службы доставки, причиной задержек стали сильные снегопады, гололедица и дорожно-транспортные происшествия. Полиция временно перекрыла движение по отдельным участкам дорог в регионе.
"Из-за снегопадов, гололеда и ДТП в западных областях Украины полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог", — говорится в сообщении компании.
На проблемных участках уже приступила к работе специальная техника для расчистки сугробов и возобновления движения транспорта.
Представители "Новой почты" заверили клиентов, что прилагают максимум усилий для скорейшей доставки отправлений, несмотря на сложные погодные условия.
Добавим, что в связи со значительным ухудшением погодных условий на дорогах государственного значения в Волынской, Ровенской и Житомирской областях введено временное ограничение движения для грузовых и крупногабаритных транспортных средств.