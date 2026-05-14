Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1541-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 91 авиационный удар, сбросил 302 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражений 9828 дронов-камикадзе и произвел 3418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 120 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск, Свободная Слобода Сумской области; Николаевка Черниговской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, один другой важный объект и враждебную артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновений, враг нанес три авиационных удара, применил восемь управляемых бомб, осуществил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 22 раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Рыбалчине, Охримовка и Старица и в сторону населенных пунктов Терново, Избицкое и Волоховка.

На Купянском направлении наши защитники остановили вражескую попытку продвинуться вперед в районе населённого пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Русиного Яра, Плещеевки, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергеевка, Новониколаевка, Торецкое, Золотой Колодец и Новоподгородное.

На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не предпринимал активных действий.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Привилегия, Воздвиженская, Железнодорожное, Верхняя Терса, Горькое, Святопетровка, Цветково, Староукраинка и Волшебное.

На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько